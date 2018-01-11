En genci Abdülkadir Ömür

Süper Lig'in ilk yarısında mücadele eden en genç isim bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür oldu. 25 Haziran 1999 doğumlu olan Abdülkadir'i Fenerbahçe'den Oğuz Kaan Güçtekin takip etti. Abdülkadir Ömür Fırtına'nın banko isimlerinden biri oldu.