12 milyon TL hesaplarda

Yönetim, oyunculara 12 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdi. Futbolcuların moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen ödemenin geçmiş döneme ait borçları kapsadığı ifade edildi. Bordo-mavili kulüpte amaç sezonun ikinci yarısına en azından oyunculara borçsuz şekilde başlayabilmek.