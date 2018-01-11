;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    12 milyon TL hesaplarda

    12 milyon TL hesaplarda
    Yönetim, oyunculara 12 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdi. Futbolcuların moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen ödemenin geçmiş döneme ait borçları kapsadığı ifade edildi. Bordo-mavili kulüpte amaç sezonun ikinci yarısına en azından oyunculara borçsuz şekilde başlayabilmek.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    12 milyon TL hesaplarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN