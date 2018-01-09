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    09 Ocak 2018, Salı
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    idmanında gerginlik!

    Trabzonspor idmanında gerginlik!

    'un son antrenmanında ile antrenör arasında bir tartışma yaşandı.

    Habertürk'ün haberine göre; Fırtına'da önceki günkü antrenmanda tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Bordo-mavililer'in iki takım halinde yaptığı çift kale sırasında müsabakayı yöneten 'ın yardımcısı 'in verdiği bir karara kaptan tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında sert bir tartışmaların yaşandığı ifade edildi. Tartışmanın idman sonrasında da devam ettiği öğrenilirken, daha sonra konunun tatlıya bağlandığı ve ikilinin barıştırıldıkları öğrenildi.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:32
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