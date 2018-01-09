Trabzonspor idmanında gerginlik!
Trabzonspor'un son antrenmanında Onur Kıvrak ile antrenör Servet Çetin arasında bir tartışma yaşandı.
Habertürk'ün haberine göre; Fırtına'da önceki günkü antrenmanda tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Bordo-mavililer'in iki takım halinde yaptığı çift kale sırasında müsabakayı yöneten Rıza Çalımbay'ın yardımcısı Servet Çetin'in verdiği bir karara kaptan Onur Recep Kıvrak tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında sert bir tartışmaların yaşandığı ifade edildi. Tartışmanın idman sonrasında da devam ettiği öğrenilirken, daha sonra konunun tatlıya bağlandığı ve ikilinin barıştırıldıkları öğrenildi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:32
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En iyiler bende
Toplam 8
Yorum
Hasan Elindeki en iyileri söyliyim sağ açık dirar sadece koşar asist gole katkı yok denecek kadar topal teknik düşmanı hasan ali ismaili saymıyorum bile defans saatli bomba heran birinin hatasından gol yenebilir ve forvet janssen sakatlanırsa bittik.Bırakın bu ayakları ligde 1 takım bile korkmuyor futbolumuzdan
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Burak derbiye yetişecek
Toplam 1
Yorum
tokatlı trabzondaki fener maçı, senin patlama maçı olsun inşallah
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Trabzonspor'da bir ayrılık daha!
Toplam 8
Yorum
TOKATLI git güzel kardeşim, 30 yaşına geldin hala senin tiriplerinle uğraşıyo koskoca takım yahu
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