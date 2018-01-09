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    09 Ocak 2018, Salı
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    Novak presi

    Novak presi

    27 yaşındaki oyuncu için Midtjylland’a son olarak 1.5 milyon euro önerildi. Transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor

    Transferde önceliği sol beke veren 'da Filip Novak için girişimler devam ediyor. Yönetimin, Çek futbolcu için kulübü Midtjylland'a yaptığı ilk teklifi biraz daha artırarak 1.5 milyon euro'ya kadar çıktığı öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor'a gelmek istediği, eli güçlenen bordo-mavililerin birkaç güne kadar bu transfere son şeklini vereceği ifade edildi.

    GÖBEKTE DE OYNAYABiLiYOR
    Novak'ın esas mevkisi sol bek olmasına rağmen sol stoper olarak da oynayabildiği, bu nedenle transferinin öncelik kazandığı bildirildi. Yöneticiler, tecrübeli oyuncu ile ilgilendiklerini doğrularken, alternatif isimlerle de temasların sürdüğünü dile getirdiler. 2.5 sezondur Midtjylland'da forma giyen Novak, Danimarka Ligi'nde bu sezon 16 maçta 3 gol attı. Ayrıca kupada da 1 gol kaydetti.
    Yunus Emre SEL

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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