Caceres pişman etti
Trabzonspor'un geçen sezon devre arasında şehre getirip, daha sonra 'kronik sakat' diye vazgeçtiği Martin Caceres, Lazio'ya transfer oldu. Bordo-mavili takımla anlaşamadıktan sonra önce Southampton'a giden Uruguaylı sağ bek, oradan da Verona'ya geçmişti. İtalya'da bu sezon 15 maçta 3 gol atarak tekrar parlayan Caceres'i Lazio kaptı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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