;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Caceres pişman etti

    Caceres pişman etti
    'un geçen sezon devre arasında şehre getirip, daha sonra 'kronik sakat' diye vazgeçtiği Martin Caceres, Lazio'ya transfer oldu. Bordo-mavili takımla anlaşamadıktan sonra önce Southampton'a giden Uruguaylı sağ bek, oradan da Verona'ya geçmişti. İtalya'da bu sezon 15 maçta 3 gol atarak tekrar parlayan Caceres'i Lazio kaptı.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caceres pişman etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN