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    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Savaşan Trabzon

    Savaşan Trabzon

    Çalımbay, 2. yarıdaki felsefelerinin bu olacağını açıklayıp, ekledi: Sahada bütün oyuncular pres yapacak

    Teknik direktör , ikinci yarıda prensiplerini 'Savaşan takım' olarak belirledi. Ligde ve kupada 'telafisi olmayan maçlar' oynayacaklarını belirten tecrübeli hoca, her fırsatta oyuncularına, "Benim oyun anlayışımda bütün takım mücadele edecek. Herkesin pres yapmasını istiyorum. Özellikle topu en yakınınızdaki arkadaşınıza atacaksınız. Birbirinizle konuşun. Riskli pas istemiyorum. Hata payını en aza indireceksiniz. Kaleyi gördüğünüzde şut çekmekten çekinmeyeceksiniz. Biz mücadele eden, tempolu, savaşan bir takım olacağız" uyarılarında bulunuyor.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:27
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