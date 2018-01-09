Savaşan Trabzon
Çalımbay, 2. yarıdaki felsefelerinin bu olacağını açıklayıp, ekledi: Sahada bütün oyuncular pres yapacak
Teknik direktör Rıza Çalımbay, ikinci yarıda prensiplerini 'Savaşan takım' olarak belirledi. Ligde ve kupada 'telafisi olmayan maçlar' oynayacaklarını belirten tecrübeli hoca, her fırsatta oyuncularına, "Benim oyun anlayışımda bütün takım mücadele edecek. Herkesin pres yapmasını istiyorum. Özellikle topu en yakınınızdaki arkadaşınıza atacaksınız. Birbirinizle konuşun. Riskli pas istemiyorum. Hata payını en aza indireceksiniz. Kaleyi gördüğünüzde şut çekmekten çekinmeyeceksiniz. Biz mücadele eden, tempolu, savaşan bir takım olacağız" uyarılarında bulunuyor.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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