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    09 Ocak 2018, Salı
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    Antalya’ya!

    Volkan Şen Antalya’ya!
    Gözden çıkarılan ve kampa getirilmeyen , Antalyaspor ile görüşüyor. Tecrübeli oyuncunun güney ekibi ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. 'un Volkan Şen' karşılık Antalyaspor'dan Maicon ya da Sakıb Aytaç'ı takasla alabileceği belirtiliyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, iki oyuncuyu da istediğini açıklamıştı
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:34
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