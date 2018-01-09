Volkan Şen Antalya’ya!
Gözden çıkarılan ve kampa getirilmeyen Volkan Şen, Antalyaspor ile görüşüyor. Tecrübeli oyuncunun güney ekibi ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Trabzonspor'un Volkan Şen' karşılık Antalyaspor'dan Maicon ya da Sakıb Aytaç'ı takasla alabileceği belirtiliyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, iki oyuncuyu da istediğini açıklamıştı
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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