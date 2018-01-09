Burak derbiye yetişecek

Kampta sakatlanan kralın en kötü ihtimalle F.Bahçe derbisinde sahada olacağı belirtildi

Tedavisi devam eden Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi. Sağ dizinde 1. derece yaralanma oluşan golcü oyuncunun sadece kupadaki Atiker Konyaspor maçını kaçıracağı, ligdeki Konyaspor veya en kötü ihtimalle bir hafta sonraki Fenerbahçe maçına kadar tam hazır olacağı ifade edildi. Burak, sakatlığının çok ciddi çıkmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Sağlık kurulu bir an önce sahalara döndürmek için yoğun çaba harcıyor. Bir tarih vermek istemiyorum ama takım arkadaşlarımla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.