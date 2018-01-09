Burak derbiye yetişecek
Kampta sakatlanan kralın en kötü ihtimalle F.Bahçe derbisinde sahada olacağı belirtildi
Tedavisi devam eden Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi. Sağ dizinde 1. derece yaralanma oluşan golcü oyuncunun sadece kupadaki Atiker Konyaspor maçını kaçıracağı, ligdeki Konyaspor veya en kötü ihtimalle bir hafta sonraki Fenerbahçe maçına kadar tam hazır olacağı ifade edildi. Burak, sakatlığının çok ciddi çıkmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Sağlık kurulu bir an önce sahalara döndürmek için yoğun çaba harcıyor. Bir tarih vermek istemiyorum ama takım arkadaşlarımla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Burak derbiye yetişecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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