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    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Stoperde aday bolluğu

    Stoperde aday bolluğu
    'da stoper transferinde gelişme yok. Panathinaikos'tan Moledo, Grozny'den Angel için girişimlerde bulunan yönetim, sonuç elde edemedi. Napoli'den Chiriches, Legia'dan Pazdan ve Beşiktaşlı Mitrovic'in de gündemde olduğu belirtiliyor. Görüşmeler devam ediyor.

    Transferde şans da lazım! (Mini yorum: Olcay Çakır)
    Sonuçları üzerinden yerden yere vurma ya da göklere çıkarma oyunu futbol... Bugün itibariyle Emmanuel Mas'ın yerine henüz kampa dahil edilmiş bir oyuncu olmaması, ismi geçen oyuncuların ise; sadece "isimlerinin gelip geçiyor" olması yönetimin eksisi... Şimdi muhtemelen acele ediliyor ya da panik yapılıyor da olabilir. Umar ve dileriz ki; Mas'ın üstünde bir oyuncu ondan düşük bir maliyetle kazandırılır takıma. Lakin bu kadar kısa süreli bir uğraş sonucunda pozitif netice elde etmek için futbol şansı gerekiyor. O da Trabzonspor'da pek olan bir durum değil
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:20
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