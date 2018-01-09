Jan Durica’dan 5 gol!
Trabzonspor'da abancı oyuncular kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Slovak oyuncular Bero, Durica, Kucka, Hubocan bir takımda yer alırken, kalelerine Arda geçti. Diğer takımda ise Latin Amerika kökenli Pereira, Rodallega, Castillo ve Sosa görev aldı. Kaleyi Esteban korudu. Başkan Muharrem Usta'nın da izlediği çekişmeli maçı Slovak oyuncular Durica'nın 5, Bero (2) ve Kucka'nın golleriyle 8-6 kazandı. 5 gol atan Durica, "Burak yoksa ben varım" diyerek hava attı. Slovak stoperin şık bir golü sonrası Hubocan, "Eto'o gibi vurdu" övgüsünde bulundu. Maçta eliyle attığı gol iptal edilen Kucka ise, "Maradona'nın eli" diye bağırdı. Diğer takımın golleri Sosa (3), Pereira (2) ve Rodallega'dan geldi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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