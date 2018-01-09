Saha kenarında transfer zirvesi
BORDO-mavili yönetim, antrenman sonrası saha kenarında bir toplantı gerçekleştirdi. Çalışmayı takip eden başkan Muharrem Usta ve bazı yöneticiler, oyuncular otele doğru yola çıkarken sahada kaldılar. Usta'nın, yöneticilere transferdeki son gelişmeleri anlatıp, durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. En az 1 transferin bu hafta sonuna kadar bitmesi bekleniyor
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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