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    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Saha kenarında transfer zirvesi

    Saha kenarında transfer zirvesi
    BORDO-mavili yönetim, antrenman sonrası saha kenarında bir toplantı gerçekleştirdi. Çalışmayı takip eden başkan ve bazı yöneticiler, oyuncular otele doğru yola çıkarken sahada kaldılar. Usta'nın, yöneticilere transferdeki son gelişmeleri anlatıp, durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. En az 1 transferin bu hafta sonuna kadar bitmesi bekleniyor
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
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