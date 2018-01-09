Luce: Türk alın
Kampı ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, başkan Muharrem Usta'dan Türk oyuncu transfer etmelerini istediği öğrenildi. Rumen hoca, daha önce yaptığı açıklamada, "Yabancı oyuncular, Milli Takım için sorun oluyor" ifadesini kullanmıştı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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