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    09 Ocak 2018, Salı
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    Luce: Türk alın

    Luce: Türk alın
    Kampı ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü 'nun, başkan 'dan Türk oyuncu transfer etmelerini istediği öğrenildi. Rumen hoca, daha önce yaptığı açıklamada, "Yabancı oyuncular, Milli Takım için sorun oluyor" ifadesini kullanmıştı.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
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