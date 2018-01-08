Rodallega idmanı yarıda bıraktı
Trabzonspor'da Rodallega, ağrıları nedeniyle idmanı tamamlayamadı.
Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antalya'da kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı geçen Dame N'Doye da katıldı.
Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, idmanın bitmesine kısa bir süre kala sol dizinde hissettiği ağrı nedeniyle Rıza Çalımbay'dan izin alarak takımdan önce soyunma odasına gitti.
Genç oyuncu Abdullah Kasap kampa katıldı
Bordo-mavili takımın antrenmanında altyapıdan kadroya dahil edilen Abdullah Kasap da yer aldı.
Savunmada görev yapan 19 yaşındaki oyuncu, idmanda hırsıyla dikkati çekti.
Antrenmanı, kulüp başkanı Muharrem Usta ve genel sekreter Gençağa Meriç de izledi.
Trabzonspor, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:22
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L. City'den Slimani açıklaması! Beşiktaş...
Toplam 2
Yorum
Duman Sturridge veya Abu nun tavsiyesi Toko Ekambi yi alabilsek süper olacak.Bize düz degil kivrak bir golcü lazim Negredo nun yanina
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 25
Yorum
Pence abubakar toko ekambi yi tavsiye etmisti.Youtube dan takip ettim eleman iyi görünüyor.Cok hareketli iki ayak da var, neden düsünmüyoruz
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 25
Yorum
satir baskan en iyi yapacagin transfer Sturridge olur.Bu sene gol atamiyoruz,Cenk de gitti.Simdi bize bu adam tarzinda bir forvet lazim.
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