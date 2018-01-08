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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Rodallega idmanı yarıda bıraktı

    Rodallega idmanı yarıda bıraktı

    'da Rodallega, ağrıları nedeniyle idmanı tamamlayamadı.

    , Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Antalya'da kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı geçen Dame N'Doye da katıldı.

    'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, idmanın bitmesine kısa bir süre kala sol dizinde hissettiği ağrı nedeniyle 'dan izin alarak takımdan önce soyunma odasına gitti.

    Genç oyuncu Abdullah Kasap kampa katıldı

    Bordo-mavili takımın antrenmanında altyapıdan kadroya dahil edilen da yer aldı.

    Savunmada görev yapan 19 yaşındaki oyuncu, idmanda hırsıyla dikkati çekti.

    Antrenmanı, kulüp başkanı Muharrem Usta ve genel sekreter Gençağa Meriç de izledi.

    Trabzonspor, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:22
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