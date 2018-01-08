Trabzonspor'dan sürpriz hamle!
Devre arasında stoper pozisyonuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Vida'nın gelişinden sonra Beşiktaş'ta forma şansı biraz daha azalan Matej Mitrovic'i kiralamak istiyor.
BeinSports'un haberine göre; Mali dengeyi bozmamak adına devre arasında kiralık ya da bonservisi elinde olan oyunculara yönelen Trabzonspor yönetimi, Mitrovic'e yöneldi. Antalya'da bulunan iki kulübün yöneticilerinin yapacağı görüşmenin ardından transferin netleşeceği öğrenildi.
Buna karşın Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in stoper rotasyonunda sıkıntı yaşma ihtimaline karşın Mitrovic'in kiralık gönderilmesine sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:00
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İnter kapıda!
Toplam 10
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU en az 25 mil.euro denir ve en son 22 olur denmeli zaten adamı yok ve 23 lük adamdan bahsediliyor takım italiano yazıklar olsun
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Fernandao satıldı
Toplam 11
Yorum
Perde Arkası Zaten hiç alınmaması gereken bir futbolcuydu. Fener bu transfer işini güvenilir profesyonellere bırakmalıdır.
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Biz bu işte varız
Toplam 1
Yorum
Denizgs Hata surekli ayni takima olursa yada hep ayni takim lehine kolay duduk calnirsa iste o zaman hatanin altinda baska seyler aranir.
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