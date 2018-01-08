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    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan sürpriz hamle!

    Trabzonspor'dan sürpriz hamle!

    Devre arasında stoper pozisyonuna takviye yapmak isteyen , Vida'nın gelişinden sonra 'ta forma şansı biraz daha azalan 'i kiralamak istiyor.

    BeinSports'un haberine göre; Mali dengeyi bozmamak adına devre arasında kiralık ya da bonservisi elinde olan oyunculara yönelen yönetimi, Mitrovic'e yöneldi. Antalya'da bulunan iki kulübün yöneticilerinin yapacağı görüşmenin ardından transferin netleşeceği öğrenildi.

    Buna karşın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in stoper rotasyonunda sıkıntı yaşma ihtimaline karşın Mitrovic'in kiralık gönderilmesine sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:00
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