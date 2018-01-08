Trabzonspor'da bir ayrılık daha!
Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Volkan Şen'in Antalyaspor ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:36
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İnter kapıda!
Toplam 10
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU en az 25 mil.euro denir ve en son 22 olur denmeli zaten adamı yok ve 23 lük adamdan bahsediliyor takım italiano yazıklar olsun
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Fernandao satıldı
Toplam 11
Yorum
Perde Arkası Zaten hiç alınmaması gereken bir futbolcuydu. Fener bu transfer işini güvenilir profesyonellere bırakmalıdır.
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Biz bu işte varız
Toplam 1
Yorum
Denizgs Hata surekli ayni takima olursa yada hep ayni takim lehine kolay duduk calnirsa iste o zaman hatanin altinda baska seyler aranir.
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