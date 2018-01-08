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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    'da bir ayrılık daha!

    Trabzonspor'da bir ayrılık daha!

    'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren 'da kadroda düşünülmeyen 'in ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

    Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu döneminin başlamasıyla transfer çalışmalarına yön veren Akdeniz ekibi, rotayı Trabzonspor'a çevirdi. Hamzaoğlu'nun isteği doğrultusunda Trabzon'da forma şansı bulamayan Volkan Şen ile temasa geçen Antalya yönetimi mutlu sona ulaştığı belirtildi.
    Rıza hocanın kadroda düşünmediği Volkan Şen'in kısa sürede Antalyaspor'a imza atması bekleniyor.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:36
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