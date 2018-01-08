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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    eksik çalıştı

    Trabzonspor eksik çalıştı

    , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavili ekibin, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği antrenmana, bir seminere giden teknik direktör katılmadı.

    İdmanda, kampa geç katılan ve antrenman eksiği bulunan 10 futbolcu sahaya çıktı. Diğer futbolcuların izin yaptığı 'un sabah antrenmanında Hugo Rodallega, Joao Pereira, Jan Durica, Tomas Hubocan, Juraj Kucka, Matus Bero, Fabian Castillo, , Esteban Alvarado ve genç kaleci Arda Akbulut yer aldı.

    Bordo-mavili takımın idmanını, kulüp başkanı Muharrem Usta da saha kenarından takip etti. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

    Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:04
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