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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Abdülkadir: Burak abi beni affet!

    Abdülkadir: Burak abi beni affet!

    'un kampında çift kale maç sırasında Abdülkadir'in yaptığı müdahale sonrası sakatlanmıştı. Burak'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından büyük üzüntü duyan Ömür, ''Ağabey gece gözüme uyku girmedi. Bilerek bir şey yapmadım'' diyerek Burak'tan özür diledi.

    İdmanlardaki çalışma temposu, istek ve arzusuyla dikkat çeken Abdülkadir Ömür, klas hareketlerinin yanı sıra attığı şık gollerle de "idolüm" dediği Lionel Messi'yi andırıyor.

    UEFA'nın da "Türk Messi" olarak lanse ettiği Abdülkadir Ömür, Trabzon'a uzun yıllar hizmet ettikten sonra Avrupa'ya açılmak istediğini de söylemişti. Arjantinli yıldızı her anlamıyla örnek aldığını ifade eden 19 yaşındaki futbolcu, "Benim için söylenen sözler gurur verici. Beklentileri asla karşılıksız bırakmak istemem. Messi'nin videolarını izleyerek büyüdüm ben. Onun gibi olmak için gece gündüz çalışacağım. Messi'ye benzetilmek bile benim için büyük onur" dedi.

    'BURAK ABİ BENİ AFFET'
    Habertürk'ün haberine göre; Geçtiğimiz günkü antrenmanda çift kale maç sırasında Abdülkadir'in yaptığı müdahale sonrası sakatlanmıştı. Kral'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, büyük üzüntü duyan Ömür, "Ağabey gece gözüme uyku girmedi. Bilerek bir şey yapmadım" diyerek Burak'tan özür diledi. Deneyimli futbolcu ise "Sıkma canını olur böyle şeyler. Kısa bir süre sonra dönerim ben. Sen iyi ol yeter" diyerek genç yeteneğin moralini düzeltti.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:47
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