Abdülkadir: Burak abi beni affet!
Trabzonspor'un Antalya kampında çift kale maç sırasında Abdülkadir'in yaptığı müdahale sonrası Burak Yılmaz sakatlanmıştı. Burak'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından büyük üzüntü duyan Ömür, ''Ağabey gece gözüme uyku girmedi. Bilerek bir şey yapmadım'' diyerek Burak'tan özür diledi.
İdmanlardaki çalışma temposu, istek ve arzusuyla dikkat çeken Abdülkadir Ömür, klas hareketlerinin yanı sıra attığı şık gollerle de "idolüm" dediği Lionel Messi'yi andırıyor.
UEFA'nın da "Türk Messi" olarak lanse ettiği Abdülkadir Ömür, Trabzon'a uzun yıllar hizmet ettikten sonra Avrupa'ya açılmak istediğini de söylemişti. Arjantinli yıldızı her anlamıyla örnek aldığını ifade eden 19 yaşındaki futbolcu, "Benim için söylenen sözler gurur verici. Beklentileri asla karşılıksız bırakmak istemem. Messi'nin videolarını izleyerek büyüdüm ben. Onun gibi olmak için gece gündüz çalışacağım. Messi'ye benzetilmek bile benim için büyük onur" dedi.
'BURAK ABİ BENİ AFFET'
Habertürk'ün haberine göre; Geçtiğimiz günkü antrenmanda çift kale maç sırasında Abdülkadir'in yaptığı müdahale sonrası Burak Yılmaz sakatlanmıştı. Kral'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, büyük üzüntü duyan Ömür, "Ağabey gece gözüme uyku girmedi. Bilerek bir şey yapmadım" diyerek Burak'tan özür diledi. Deneyimli futbolcu ise "Sıkma canını olur böyle şeyler. Kısa bir süre sonra dönerim ben. Sen iyi ol yeter" diyerek genç yeteneğin moralini düzeltti.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:47
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 16
Yorum
erkam genc aboubakar etkisi yaratır buyuk paralara satılır iyi oldu
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Abdülkadir: Burak abi beni affet!
Toplam 1
Yorum
fatih Olur öyle canını sıkma yiğit çocuk
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Monterrey de Gomis’in peşinde
Toplam 4
Yorum
GS'li bu devirde 5 m dolarmı :D futbol piyasasına göre 5 değil 50 eder. 5m euro imza parası cart curt biz adama verdik size niye zararına vercez !
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