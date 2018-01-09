Rakip Luftetari
Fırtına bugün görücüye çıkıyor... 4 gündür Antalya'da çalışmalarını sürdüren bordomavililer ilk hazırlık maçında Arnavutluk Süper Ligi ekiplerinden Luftetari ile karşılaşacak. Kamp yapılan otelin sahasında oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Rıza Çalımbay'ın kampa ilk gün gelen oyuncularla sahaya çıkıp, gençlere de şans vermesi bekleniyor. Bordo-mavili takım yarın ise pilot takım 1461 ile karşılaşacak. Bu maçta da diğer oyuncular forma giyecek.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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