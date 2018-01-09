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    09 Ocak 2018, Salı
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    Rakip Luftetari

    Rakip Luftetari
    Fırtına bugün görücüye çıkıyor... 4 gündür Antalya'da çalışmalarını sürdüren bordomavililer ilk hazırlık maçında Arnavutluk Süper Ligi ekiplerinden Luftetari ile karşılaşacak. Kamp yapılan otelin sahasında oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. 'ın kampa ilk gün gelen oyuncularla sahaya çıkıp, gençlere de şans vermesi bekleniyor. Bordo-mavili takım yarın ise pilot takım 1461 ile karşılaşacak. Bu maçta da diğer oyuncular forma giyecek.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:48
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