Emmanuel Mas'ın Boca Juniors'a transferinin ardından transferde önceliği sol beke veren bordo mavililerin, Teleset Mobilya Akhisarsporlu Ömer Bayram için temas kurduğu kaydedildi. Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor yönetiminin fiyat araştırması yaptığı öğrenilirken, Ömer Bayram da 4 büyük takımın birinde oynamak istediğini söylemişti.





