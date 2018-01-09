Trabzonspor'da sol beke sürpriz isim!
Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da, Teleset Mobilya Akhisarsporlu Ömer Bayram'ın gündemde olduğu öğrenildi.
Emmanuel Mas'ın Boca Juniors'a transferinin ardından transferde önceliği sol beke veren bordo mavililerin, Teleset Mobilya Akhisarsporlu Ömer Bayram için temas kurduğu kaydedildi. Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor yönetiminin fiyat araştırması yaptığı öğrenilirken, Ömer Bayram da 4 büyük takımın birinde oynamak istediğini söylemişti.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:57
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Balotelli kapışması
Toplam 9
Yorum
Enda Balotelli sorunlu bi adam ama BJK de kendini bulur futbolda çıkış yakalar diye tahmin ediyorum.
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İkinci yarı başarılı olacağız
Toplam 1
Yorum
M.KARAMAN VİRA BİSMİLLAH YOLUNUZ AÇIK OLSUN
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Yaşanacak çok şampiyonluk var
Toplam 2
Yorum
bjk advers Sen kendine üzül Persie oynamadan sen ise oynadığın halde takım için hiç bir şey yapmayanlar dansın takıma olan katkın sıfır bunu düşün !
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