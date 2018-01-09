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    09 Ocak 2018, Salı
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    'da sol beke sürpriz isim!

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da sol beke sürpriz isim!

    Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren 'da, Teleset Mobilya Akhisarsporlu 'ın gündemde olduğu öğrenildi.

    Emmanuel Mas'ın 'a transferinin ardından transferde önceliği sol beke veren bordo mavililerin, Teleset Mobilya Akhisarsporlu için temas kurduğu kaydedildi. Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için yönetiminin fiyat araştırması yaptığı öğrenilirken, da 4 büyük takımın birinde oynamak istediğini söylemişti.


    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:57
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