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    09 Ocak 2018, Salı
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    'dan keyifli prova! Yusuf ve Rodallega'dan harika goller

    Trabzonspor'dan keyifli prova! Yusuf ve Rodallega'dan harika goller

    hazırlık maçında ile karşılaştı.

    , hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi 'yi 2-1 mağlup etti.

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bordo-mavili ekibin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maça Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Pereira, Durica, Hubocan, Mustafa Akbaş, Onazi, Bero, Abdülkadir Ömür, , ve Rodallega 11'iyle çıktı.

    Karşılaşmada bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega attı.

    Trabzonspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında yarın 1461 Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:03
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