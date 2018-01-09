Trabzonspor'dan keyifli prova! Yusuf ve Rodallega'dan harika goller
Trabzonspor hazırlık maçında Luftetari ile karşılaştı.
Trabzonspor, hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi Luftetari'yi 2-1 mağlup etti.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bordo-mavili ekibin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maça Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Pereira, Durica, Hubocan, Mustafa Akbaş, Onazi, Bero, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan ve Rodallega 11'iyle çıktı.
Karşılaşmada bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega attı.
Trabzonspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında yarın 1461 Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 19:03
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