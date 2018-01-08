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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    heyecanı!

    Gökdeniz Karadeniz heyecanı!

    'un eski futbolcusu 'in hesabından yaptığı paylaşım bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı.

    11 yıldır Rusya Ligi takımlarından 'ın formasını giyen ve kaptanlığını yapan 'un eski yıldızı , kendisine ait sosyal medya hesabından Trabzonspor forması giyerken attığı gollerin yer aldığı bir video paylaştı.

    Bu paylaşım takipçilerinden büyük beğeni alırken, bordo-mavili taraftarlar bu paylaşımı tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a geri dönüş sinyali olarak algıladı.



    Bazı taraftarlar Gökdeniz'e 'Geliyor musun yoksa' diye mesaj atarken, bazıları 'geri dön çağrısında' bulundu. Çok sayıda taraftar ise paylaşımın altına 'Come to Trabzonspor' yazdı.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:22
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