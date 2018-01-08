Gökdeniz Karadeniz heyecanı!
Trabzonspor'un eski futbolcusu Gökdeniz Karadeniz'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı.
Bu paylaşım takipçilerinden büyük beğeni alırken, bordo-mavili taraftarlar bu paylaşımı tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a geri dönüş sinyali olarak algıladı.
Bazı taraftarlar Gökdeniz'e 'Geliyor musun yoksa' diye mesaj atarken, bazıları 'geri dön çağrısında' bulundu. Çok sayıda taraftar ise paylaşımın altına 'Come to Trabzonspor' yazdı.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:22
-
İnter kapıda!
Toplam 10
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU en az 25 mil.euro denir ve en son 22 olur denmeli zaten adamı yok ve 23 lük adamdan bahsediliyor takım italiano yazıklar olsun
-
Fernandao satıldı
Toplam 11
Yorum
Perde Arkası Zaten hiç alınmaması gereken bir futbolcuydu. Fener bu transfer işini güvenilir profesyonellere bırakmalıdır.
-
Biz bu işte varız
Toplam 1
Yorum
Denizgs Hata surekli ayni takima olursa yada hep ayni takim lehine kolay duduk calnirsa iste o zaman hatanin altinda baska seyler aranir.
Gökdeniz Karadeniz heyecanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.