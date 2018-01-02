 Chiriches çok yakın – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Chiriches çok yakın

    Chiriches çok yakın
    FIRTINA'nın gündeminde olan Vlad Chiriches için bir iddia da İtalya'dan geldi. Telecaprisports gazetesi muhabiri Gallo'dan, "Chiriches, 'a çok yakın" iddiasını ortaya attı. Gallo, bu sezon 'de sadece 5 maçta 403 dakika oynayabilen Rumen stoperin ayrılmak istediğini belirtti. Romanya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Chiriches'in değeri 5-6 milyon euro. 28 yaşında, 1.84 boyundaki Chiriches'in sağ ayaklı ve aynı zamanda sağ bekte oynayabildiği kaydedildi. 2020'ye kadar sözleşmesi var.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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