 Aminu atağı – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Aminu atağı

    Aminu atağı

    Teknik direktörü Rıza Çalımbay, Başkan Muharrem Usta ile yaptığı görüşmede ’dan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer edilmesini istedi

    'da devam eden transfer çalışmaları kapsamında stoper ve sol bek mevkii için yapılan görüşmeler ön plana çıktı. Ancak teknik direktör Rıza Çalımbay, gol yollarında etkili olabilecek bir kanat oyuncusunun alınması gerektiğini Başkan Muharrem Usta'ya iletti. İlk hedef olarak da 'un 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Umar Aminu'nun gündeme alınmasını isteyen 54 yaşındaki teknik adam, genç oyuncunun takıma ciddi katkı yapabileceğini belirtti. 'un resmi teklif gelmesi durumunda ise Aminu için çok yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği ve bu nedenle takas formülünün de masaya yatırılacağı ifade edildi. Bu sezon 18 maçta forma giyen Aminu, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Bordo-mavili takımın gündemine daha önce de gelen Aminu için bu kez kararlı olan yönetim, başkent ekibi ile kısa sürede masaya oturacak.

    SAMSUN ELİNDEN KAÇIRDI
    Türkiye'de ilk kez PTT 1. Lig'de Samsunspor forması giyen Umar alacakları ödenmediği için TFF'ye başvurmuş ve serbest kalmıştı. Aminu'yu daha sonra Ankara ekibi kadrosuna katmıştı. Nijeryalı genç futbolcunun 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Yunus Emre SEL

    Nokta atışı transfer olur
    Kanatlarda, hücuma daha doğrusu skora katkı yapacak bir isim arayan Rıza Çalımbay, belli ki Castillo ve Olcay'ın performansını yeterli görmüyor. Aslında gol ortalamalarına baktığınızda haklı olmasını gerektirecek birçok etken de var. Burak, N'Doye ve Rodallega dışında gol atan sayısı oldukça az. Zirvede yer alan diğer takımlara bakıldığında orta saha ve kanat oyuncularının katkısı ciddi derecede fazla. İşte bu yüzden Aminu, tam anlamıyla bir nokta atışı olur. Hem gol atar, hem attırır hem de geleceğe yatırım olur.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 03:02
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