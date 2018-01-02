Aminu atağı
Teknik direktörü Rıza Çalımbay, Başkan Muharrem Usta ile yaptığı görüşmede Osmanlıspor’dan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer edilmesini istedi
SAMSUN ELİNDEN KAÇIRDI
Türkiye'de ilk kez PTT 1. Lig'de Samsunspor forması giyen Umar alacakları ödenmediği için TFF'ye başvurmuş ve serbest kalmıştı. Aminu'yu daha sonra Ankara ekibi Osmanlıspor kadrosuna katmıştı. Nijeryalı genç futbolcunun 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yunus Emre SEL
Nokta atışı transfer olur
Kanatlarda, hücuma daha doğrusu skora katkı yapacak bir isim arayan Rıza Çalımbay, belli ki Castillo ve Olcay'ın performansını yeterli görmüyor. Aslında gol ortalamalarına baktığınızda haklı olmasını gerektirecek birçok etken de var. Burak, N'Doye ve Rodallega dışında gol atan sayısı oldukça az. Zirvede yer alan diğer takımlara bakıldığında orta saha ve kanat oyuncularının katkısı ciddi derecede fazla. İşte bu yüzden Aminu, tam anlamıyla bir nokta atışı olur. Hem gol atar, hem attırır hem de geleceğe yatırım olur.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 03:02
-
Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
-
Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
-
Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
Aminu atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.