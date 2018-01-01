 Stoper harekatı – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Stoper harekatı

    Stoper harekatı

    ’la zirvesi yapan Başkan önümüzdeki hafta içi sefere çıkacak. Usta listedeki Chiriches, Tonelli ve Doria için görüşmelerde bulunacak

    Ara döneminde en az 1 stoper takviyesi yapmak isteyen düğmeye basıyor.

    İLK ÖNCE ÇİZME
    Önceki gün 'da teknik direktör 'la zirvesi yapan Başkan önümüzdeki hafta sefere çıkacak. Usta'nın ilk olarak İtalya'ya giderek Napoli formasını giyen Vlad Chiriches ve Lorenzo Tonelli için girişimlerde bulunması bekleniyor.

    HEDEF; İKİ İSMİ BİTİRMEK
    Bu iki isim arasında Çalımbay'ın Chiriches'i ilk planda tuttuğu öğrenildi. Usta'nın ardından Fransa'ya geçerek Marsilya formasını giyen Doria için görüşmeler yapacağı öğrenildi. listedeki 3 isimden 2'sini almak istiyor.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:01
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