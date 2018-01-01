Stoper harekatı
Rıza Çalımbay’la transfer zirvesi yapan Başkan Muharrem Usta önümüzdeki hafta içi sefere çıkacak. Usta listedeki Chiriches, Tonelli ve Doria için görüşmelerde bulunacak
İLK ÖNCE ÇİZME
Önceki gün İstanbul'da teknik direktör Rıza Çalımbay'la transfer zirvesi yapan Başkan Muharrem Usta önümüzdeki hafta sefere çıkacak. Usta'nın ilk olarak İtalya'ya giderek Napoli formasını giyen Vlad Chiriches ve Lorenzo Tonelli için girişimlerde bulunması bekleniyor.
HEDEF; İKİ İSMİ BİTİRMEK
Bu iki isim arasında Çalımbay'ın Chiriches'i ilk planda tuttuğu öğrenildi. Usta'nın ardından Fransa'ya geçerek Marsilya formasını giyen Doria için görüşmeler yapacağı öğrenildi. Trabzon listedeki 3 isimden 2'sini almak istiyor.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:01
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
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