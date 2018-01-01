Lens bombası
Trabzonspor, Beşiktaş’ta, fazla forma şansı bulamayan Holladalı yıldızın peşine düştü. Kartal, Lens’i bırakmak istemezken Karadeniz ekibine, Orkan Çınar’ı önerdi
TRABZON'A HEP ATIYOR
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor'a gol atan Jeremain Lens bu sezon da Beşiktaş ile yine boş geçmedi: (2-2). Süper Lig kariyerindeki toplam 6 golünün 2'sini Fırtına'ya atmış oldu.
Yunus Emre SEL
Mini yorum: Orkan iyi teklif / TURGAY DEMİR
Trabzonspor, Lens'i isteyince Beşiktaş olumsuz yanıt verip Orkan'ı teklif etmiş! Rıza hocanın yerinde ben olsam bu teklifi hemen kabul ederdim. Çünkü Orkan son derece yetenekli bir çocuk ve oynamaya aç, Trabzonspor'a çok faydalı olurdu. Lens'e gelince... Beşiktaş vermez, bunun nedeni Quaresma'nın alternatifsiz kalması. Şenol Güneş bunu asla istemez, böyle düşünmekte de son derece haklı. Alternatifi varken zaptedilmesi zor olan Q7, Lens giderse tam olarak kontrolden çıkabilir. O nedenle Beşiktaş Lens'i vermez çünkü verirse gözleri bozulur, önünü göremez!
JEREMAİN LENS KİMDİR
Doğum tarihi: 24 Kasım 1987
Doğum yeri: Hollanda
Boy: 1.78
Mevki: Kanat / Forvet
Hollanda 21 Yaşaltı Milli Takımı'nda 9 kez oynayıp, 1 gol atan Lens, 11 Ağustos 2010'da ilk kez şans bulduğu Hollanda A Milli Takımı'nda 34 kez görev alıp, 8 gol attı
PROFESYONEL KARİYERİ
Yıl Takım Maç Gol
2006-10 AZ Alkmaar 71 17
2008-10 Nijmegen (Kir) 38 13
2010-12 PSV 138 43
2013-15 D. Kiev 78 16
2015- Sunderland 24 4
2016-17 F.Bahçe (Kir) 36 5
2008-10 Beşiktaş (Kir) 12 4
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:42
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
Lens bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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