 Lens bombası – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Lens bombası

    Lens bombası

    Trabzonspor, Beşiktaş’ta, fazla forma şansı bulamayan Holladalı yıldızın peşine düştü. Kartal, Lens’i bırakmak istemezken Karadeniz ekibine, Orkan Çınar’ı önerdi

    Transfer harekatına tam gaz başlayan Trabzonspor geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynayan bu sezon başında ise Beşiktaş'ın Sunderland'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Jeremain Lens'e göz dikti. Kara Kartal'da çok fazla forma giyemeyen 30 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun Beşiktaş'tan ayrılması durumunda kiralık olarak sezon sonuna kadar almayı planlayan yönetim, siyah-beyazlı kulüple yaptığı görüşmeden olumsuz yanıt aldı. Beşiktaş'ın Lens'i bırakmayacağını Trabzonspor'a iletmesi nedeniyle bu transfer harekatı şimdilik sonuca varamayacak gibi duruyor. Fakat Beşiktaş 21 yaşındaki kanat futbolcusu Orkan Çınar'ı kiralayabileceğini Karadeniz ekibine bildirdi. Genç futbolcunun kiralanması konusunda şimdilik net bir karar verilmezken, alternatif isimlerle görüşme yapılacağı ve son hamlenin buna göre gerçekleştirileceği öğrenildi. Trabzon, gol yollarında etkili bir kanat oyuncusunu kadrosuna katma konusunda girişimlerini transfer dönemi içerisinde somutlaştırmak istiyor.

    TRABZON'A HEP ATIYOR
    Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor'a gol atan bu sezon da Beşiktaş ile yine boş geçmedi: (2-2). Süper Lig kariyerindeki toplam 6 golünün 2'sini Fırtına'ya atmış oldu.

    Yunus Emre SEL

    Mini yorum: Orkan iyi teklif / TURGAY DEMİR
    Trabzonspor, Lens'i isteyince Beşiktaş olumsuz yanıt verip Orkan'ı teklif etmiş! Rıza hocanın yerinde ben olsam bu teklifi hemen kabul ederdim. Çünkü Orkan son derece yetenekli bir çocuk ve oynamaya aç, Trabzonspor'a çok faydalı olurdu. Lens'e gelince... Beşiktaş vermez, bunun nedeni Quaresma'nın alternatifsiz kalması. Şenol Güneş bunu asla istemez, böyle düşünmekte de son derece haklı. Alternatifi varken zaptedilmesi zor olan Q7, Lens giderse tam olarak kontrolden çıkabilir. O nedenle Beşiktaş Lens'i vermez çünkü verirse gözleri bozulur, önünü göremez!

    JEREMAİN LENS KİMDİR
    Doğum tarihi: 24 Kasım 1987
    Doğum yeri: Hollanda
    Boy: 1.78
    Mevki: Kanat / Forvet

    Hollanda 21 Yaşaltı Milli Takımı'nda 9 kez oynayıp, 1 gol atan Lens, 11 Ağustos 2010'da ilk kez şans bulduğu Hollanda A Milli Takımı'nda 34 kez görev alıp, 8 gol attı

    PROFESYONEL KARİYERİ
    Yıl Takım Maç Gol
    2006-10 AZ Alkmaar 71 17
    2008-10 Nijmegen (Kir) 38 13
    2010-12 PSV 138 43
    2013-15 D. Kiev 78 16
    2015- Sunderland 24 4
    2016-17 F.Bahçe (Kir) 36 5
    2008-10 Beşiktaş (Kir) 12 4
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lens bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN