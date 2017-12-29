 Asistler orta sahadan – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Asistler orta sahadan

    Asistler orta sahadan
    Fırtına'nın orta saha oyuncuları, yaptıkları asistlerle takımın golle buluşmasında etkin rol oynadı. Abdülkadir, Olcay, Yusuf ve Castillo 3'er asistle takımlarında gole katkı sağlayan isimlerin başında yer aldılar.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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