 2017 yılı daha başarılı geçti – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    2017 yılı daha başarılı geçti

    2017 yılı daha başarılı geçti
    Konyaspor'a 1-0 yenilerek 2017'yi mağlubiyetle tamamlayan Trabzon, 2017'de oynadığı 40 maçta, 2016'da 44 karşılaşmaya göre daha başarılı bir performans ortaya koydu. 2016'da lig ve kupada 44 maça çıkan, 16 galibiyet, 6 beraberlik alan ve 22 kez kaybeden , 2017'de 40 maçta 20 galibiyet, 12 beraberlik aldı ve 8 kez kaybetti.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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