 Gergin anlar! – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Gergin anlar!

    Gergin anlar!
    Mücadelede tansiyon zaman zaman yükseldi. İlk yarıda Fofana'nın sert faulüne maruz kalan Okay Yokuşlu, yerden kalkıp tepki gösterdi. İkili birbirlerini itti. Hakem iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. İkinci yarıda ise Uğur Demirok ile Ömer Ali kapıştı. Ömer'i sakinleştirdi. Yıldırım, ikisine de sarı çıkardı.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:01
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