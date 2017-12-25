Fırtına'nın galibiyeti çizgiden döndü!
Trabzonspor, Karabükspor deplasmanından neredeyse 3 puanı çıkarıyordu.
Mücadelenin son dakikasında Sosa'nın frikiğinde top önce direğe ardından kaleciye çarptı, kale çizgisi üzerinde, gol olmaya adeta santimlerle ölçülecek bir mesafede bir süre durduktan sonra savunma uzaklaştırdı.
İŞTE O AN!
*(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:21
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