 Fırtına'nın galibiyeti çizgiden döndü! – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Fırtına'nın galibiyeti çizgiden döndü!

    Fırtına'nın galibiyeti çizgiden döndü!

    , Karabükspor deplasmanından neredeyse 3 puanı çıkarıyordu.

    Mücadelenin son dakikasında Sosa'nın frikiğinde top önce direğe ardından kaleciye çarptı, kale çizgisi üzerinde, gol olmaya adeta santimlerle ölçülecek bir mesafede bir süre durduktan sonra savunma uzaklaştırdı.

    İŞTE O AN!


    *(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:21
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