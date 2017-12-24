Fırtına, Karabük'te dindi!

Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne oldu. Trabzonspor'da Sosa kazanılan bir serbest vuruşta topun başına geçti. Sosa'nın şutu direğe çarptı ve çizgi üzerinde durdu. Ardından Karabük defansı topu uzaklaştırdı. Bordo-mavili futbolcular topun çizgiyi geçtiğini söyleyerek hakeme itirazda bulundular.



Bu mücadele öncesi 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalan Fırtına, Karabük'ü deplasmanda yıkamadı ve serisi son buldu. Üst üste 8 maç kaybeden Karabükspor ise uzun bir aradan sonra bir mücadeleden puan çıkarabildi.



Bu sonuçla Trabzonspor, 29 puanla 7. sırada kaldı. Karabükspor ise 9 puanda kalarak ilk yarıyı 18. sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Trabzonspor'da sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz, kaleye vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

26. dakikada misafir takımın gelişen atağında Okay Yokuşlu'nun derinleme pasına hareketlenen Burak Yılmaz, soldan ceza sahası içine girerek vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

27. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında Poko'nun pasında topla buluşan İlhan Depe, ceza sahası dışından kaleye vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

42. dakikada Trabzonpor'da Burak Yılmaz, ceza sahası dışında topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.

45+4 dakikada ev sahihi ekip köşe vuruşu kazandı. Sağ kanattan Ibanez'in kullandığı kornerde ceza alanı içinde kaleci Onur Recep Kıvrak topu ellinden kaçırdı. Kaleci Onur'la hava topuna yükselen Yatabare bu fırsattan yararlanamadı ve meşin yuvarlağı yandan dışarıya gönderdi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz beraberlikle tamamlandı.



52. dakikada Kardemir Karabükspor'un atağında İlhan Depe'nin pasıyla ceza alanı içi sol tarafından topla buluşan Serdar Deliktaş, kaleye vurdu, meşin yuvarlak kaleci Onur Recep Kıvrak'da kaldı. Kaleci Onur'un hemen oyuna soktuğu topu kapan ev sahibi ekip, bu defa Poko ile atağa kalktı. Poko'nun pasında ceza alanında topla buluşan Ceyhun Gülselam, gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

64. dakikada Kardemir Karabükspor sağ kanattan Ibanez ile korner kullandı. Arka direkte Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az fakla auta gitti.

74. dakikada Kardemir Karabükspor öne geçti. Sağdan Ibanez'in kullandığı kornerde, ön direkte bir anda boşta kalan Yatabare, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

80. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Abdülkadir Ömür'ün savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Burak Yılmaz'ın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin yanından filelerle buluştu: 1-1

90+4 dakikada ceza alanı dışından Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Sosa'nın direk kaleye gönderdiği topa kaleci Çağlar Şahin Akbaba uzanarak direk dibinde dokundu. Direğe ve kaleciye çarparak kale çizgisinde kalan topu Barış Başdaş uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.





Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Volkan Ahmet Narinç

Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Osman Çelik, Barış Başdaş, Gaman, Ibanez, Ceyhun Gülselam, Skulason, İlhan Depe (Dk. 89 İshak Doğan), Poko, Serdar Deliktaş (Dk. 75 Kerim Zengin), Yatabare



Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Mustafa Akbaş, Hubocan, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi (Dk. 82 Rodallega), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Dk. 75 Sosa), Olcay Şahan (Dk. 62 N'Doye), Burak Yılmaz



Goller: Dk. 74 Yatabare (Kardemir Karabükspor), Dk. 80 Burak Yılmaz (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 45+2 İlhan Depe, Dk. 68 Gaman, Dk. 80 Ceyhun Gülselam, Dk. 84 Ibanez, Dk. 89 Skulason, Dk. 90+2 Barış Baştaş (Kardemir Karabükspor), Dk. 72 N'Doye, Dk. 89 Hubocan (Trabzonspor)



