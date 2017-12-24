Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı
Bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan Mehmet Ekici Trabzonspor'a dava açtı.
Geçtiğimiz sezonun sonunda Trabzonspor ile olan sözleşmesi sona eren ve bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan Mehmet Ekici Trabzonspor'a dava açtı.
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuru yapan Mehmet Ekici alacaklarının ödenmediği iddiası ile 2.317.000 TL'yi Bordo Mavili kulüpten talep etti.
Bordo Mavili kulüp tarafından davaya cevap verildi. İki taraf arasında süren alacak davası devam ediyor.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:19
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Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı
Toplam 10
Yorum
Neden kalmazlar Benim anlamadigim bu t’s Buyuk takimiz diyorlar Ama Iyi oyuncularini tutamiyorlar zamaninda ogun,Abdullah,selcuk,burak sira yazicida Galiba
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Fırtına, Karabük'te dindi!
Toplam 3
Yorum
Serkan Onur un altı pas içine gelen top u alması lazımdı. yazık oldu . çok önemli 2 puanı kaybettik.
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Karabükspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 2
Yorum
shadow yazıklar olsun kimseden puan alamıyor bir tek Ts den alıyor yazıklar olsun bu mu büyük takım ?
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