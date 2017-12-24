 Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı

    Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı

    Bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan Mehmet Ekici Trabzonspor'a dava açtı.

    Geçtiğimiz sezonun sonunda Trabzonspor ile olan sözleşmesi sona eren ve bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan Mehmet Ekici Trabzonspor'a dava açtı.

    Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuru yapan Mehmet Ekici alacaklarının ödenmediği iddiası ile 2.317.000 TL'yi Bordo Mavili kulüpten talep etti.

    Bordo Mavili kulüp tarafından davaya cevap verildi. İki taraf arasında süren alacak davası devam ediyor.

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:19
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