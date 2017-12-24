1 puanla zirveye
Ömer Ali’nin golüne Mehmet Topal ile karşılık veren sarı-lacivertli takım arkasını getiremedi. 2 puan kaybeden Fenerbahçe averajla liderliğe yerleşti
DİREKTE PATLADI
Maçın sonucunu ise direkte patlayan toplar belirledi. 85'te oyuna sonradan dahil olan Manyama, 90+4. dakikada ise yine sonradan giren Fernando'nun vuruşları direkte patladı ve maç 1-1 sona erdi. Galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe, zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetmesine karşın maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kanarya'da bugün gözler diğer rakipler Başakşehir ve Galatasaray maçlarında olacak.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 06:31
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Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie ;( çok net fikrim ; Q7 Negredo ve Lensin hakkını yiyo tek başına. pas atımıyo Negredo çıkıyo oyunda kalıyo Lens giremiyo. sırf zarar...........
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'Emrelerin kapışması'nda kazanan 'Mor' taraf!
Toplam 1
Yorum
seda su deportivo ayni bjk gibi ot kafa anlat söle anlamio celta daa iyi yuh be lacurunya
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Theofanis Gekas geri dönüyor!..
Toplam 1
Yorum
seda benim futbolcumdu algisi super acikti,sanirim teknik hocaliktada olur,ayni italyan hoca reali calistiran onun gibi adini unttum
1 puanla zirveye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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