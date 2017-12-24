1 puanla zirveye

Fenerbahçe,Konya deplasmanında dondu kaldı. Oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak büyük bir çıkışa imza atan sarı-lacivertli ekip, Atiker Konya'ya diş geçiremedi: 1-1. Soğuk ve karlı bir havada oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken ikinci devre ev sahibi öne geçti. 58. dakikada Mauricio Isla'nın hatalı geri pasında Ömer Ali Şahiner topu ağlara bıraktı. Ancak maçı bırakmayan Fenerbahçe, 69. dakikada altın kafa Mehmet Topal ile skora denge getirdi.Maçınsonucunu ise direkte patlayan toplar belirledi. 85'te oyuna sonradan dahil olan Manyama, 90+4. dakikada ise yine sonradan giren Fernando'nun vuruşları direkte patladı ve maç 1-1 sona erdi. Galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe, zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetmesine karşın maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kanarya'da bugün gözler diğer rakipler Başakşehir ve Galatasaray maçlarında olacak.