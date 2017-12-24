Valbuena Topal A.Ş.
Biri atıyor, diğeri attırıyor... Geçtiğimiz hafta birer gol ve asistle oynayan bu iki yıldız dün de sahneye çıktı. Valbuena ortaladı, Mehmet Topal ağları havalandırdı
MEHMET'E TAM PUAN
Fenerbahçe'nin son 3 golüne imza atan Valbuena ve Mehmet, ürettikleri skorun dışında futbollarıyla da dün akşam öne çıkan isimlerdi. Oyunun her iki yönünü de kullanan Mehmet, yaptığı kritik müdahalelerle tam puan aldı. Valbuena da sarı-lacivertlilerin tüm hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı. 90 dakika sonunda konuşan Valbuena, "Kazanmak için elimizden geleni yaptık ama sonuca ulaşamadık. Son saniyeye kadar zorladık ama olmayınca olmuyor. Hedeflerimizden kopmuş değiliz. Şampiyonluk mücadelemiz devam edecek" açıklamasında bulundu.
TARAFTAR ONU ÇAĞIRDI
Karşılaşma öncesi Fenerbahçe taraftarlarının tribüne çağırdığı ilk isim Mathieu Valbuena'ydı. Daha sonra kaptan Volkan için tezahürat yapan sarı-lacivertliler, yedek olmasına rağmen Ozan Tufan'ı da unutmadı
5 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Bu sezon 16 lig maçında da forma giyen Valbuena, 5 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Fransız yıldız, karşılaşmayı bir asistle tamamlarken, toplamda 6 asiste ulaştı. 33 yaşındaki futbolcu, 5 kez gol sevinci yaşadı.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:34
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Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie ;( çok net fikrim ; Q7 Negredo ve Lensin hakkını yiyo tek başına. pas atımıyo Negredo çıkıyo oyunda kalıyo Lens giremiyo. sırf zarar...........
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'Emrelerin kapışması'nda kazanan 'Mor' taraf!
Toplam 1
Yorum
seda su deportivo ayni bjk gibi ot kafa anlat söle anlamio celta daa iyi yuh be lacurunya
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Toplam 1
Yorum
seda benim futbolcumdu algisi super acikti,sanirim teknik hocaliktada olur,ayni italyan hoca reali calistiran onun gibi adini unttum
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