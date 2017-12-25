6’da 5’e de aynı prim

Fenerli futbolcular, bir maçla 1.5 milyon euro primi kaçırdı. Ancak yönetim jest yapacak

Sarı-lacivertli yönetim, 1-1 berabere biten Osmanlı maçından sonra devrede kalan 6 karşılaşmayı da kazanmaları halinde futbolculara toplam 1.5 milyon euro prim vadetmişti. Konya'dan 1 puanla dönülünce futbolcular bu primi hak edemedi. Ancak başkan Aziz Yıldırım'dan jest geldi. Takımın 6 maçta topladığı 16 puanı da büyük başarı olarak değerlendiren Yıldırım, iki puan kayba rağmen, vadettiği 1.5 milyon euro'luk primin tamamını takıma ödeme kararı aldı. Primlerin bu hafta içinde futbolcuların hesabına yatırılacağı öğrenildi