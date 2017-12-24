Aidatlara yüzde 250 zam

BORDO-mavililerin Mali Genel Kurulu'nda kulüp üyeliği başlangıç ücreti ve yıllık üyelik aidatları da güncellendi. Bir önerge üzerine kulüp üyeliği giriş ücreti 500 TL'den 1200 TL'ye, yıllık üyelik aidatı da 60 TL'den 150 TL'ye çıkarıldı. Oy çokluğu ile kabul edilen bu önergenin görüşülmesi sırasında zaman zaman kısa süreli tartışmalar da yaşandı