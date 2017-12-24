 Hava muhalefeti şoku – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Hava muhalefeti şoku

    Hava muhalefeti şoku

    Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle Kastamonu’ya uçamayan Trabzonspor kafilesi, mecburen Ankara’ya gitti. Karabük’e ulaşmak çileli yolculuğa dönüştü

    FIRTINA dün çileli bir yolculuk yaptı. Karabük'e gitmek için dün Trabzon Havalimanı'na gelen kafile, bir grup taraftar tarafından meşalelerle karşılandı. Ancak asıl şok bundan sonra yaşandı. Bordo- mavili kafilenin yolculuk programı hava muhalefeti nedeniyle değişti. Saat 14.30'da özel uçakla Kastamonu'ya giderek buradan kara yolu ile Karabük'e geçmeyi planlayan bordo-mavili kafile programını değiştirerek 15.05'te Ankara'ya uçtu. Trabzonspor'un buradan kara yolu ile Karabük'e geçti. Yolculuk nedeniyle futbolcular yorgun düştü. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de savunmada görev verdiği Hüseyin Türkmen'i 21 kişilik kadroya dahil ett
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:54
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