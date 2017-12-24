 Yönetim oy çokluğu ile ibra edildi – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Yönetim oy çokluğu ile ibra edildi

    Yönetim oy çokluğu ile ibra edildi
    Bordo -mavili kulübün 72. Olağan Mali Genel Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yapıldı. Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin kulübün net borcunun 776 milyon 85 bin 782 lira olduğunu bildirdi. İdari ve mali raporların görüşülmesi, denetleme kurulu raporunun okunmasının ardından yönetimin idari ve mali ibrası oy çokluğu ile kabul edildi.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:53
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