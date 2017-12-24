Karabükspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Ligde art arda 5 maçını kazanan Trabzonspor, saat 14.00'te başlayan mücadelede Karabükspor’u yenerek 2010-11’in ardından ilk kez 6’da 6 yapmak ve devre arasına moralli girmek istiyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onur, Hubocan, Mustafa Akbaş, Mas, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Olcay, Abdülkadir Ömür, Burak.
Kardemir Karabükspor: Çağlar, Osman, Barış, Gaman, Ibanez, Ceyhun, Poko, Skulason, İlhan, Serdar, Yatabare.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:41
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Yeni rota Dijks+Sidcley
Toplam 3
Yorum
Berkant aslan Yine başladı hiç tanınmamış ve kendini ispatlamamış futbolcuları istemeye,,,ASAMOAH alınmalı ne olduğu belli olmayan dandik futbolcuları DEĞ
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Fırtına, Karabük'te dindi!
Toplam 2
Yorum
. resmen ayagımıza kadar gelen 4.lük şansını kaybettik TRABZON bunu herzamn yapıyo
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Avantaj kaybettik
Toplam 3
Yorum
oguzhan sampıon olamaz bu takım cunku hıc bır oyuncu sorumluluk almıyor herkes yana gerı oynuyor tempo yok sampıonluk cok zor
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