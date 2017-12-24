 Karabükspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Karabükspor - | CANLI ANLATIM

    Karabükspor - <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> | CANLI ANLATIM

    Ligde art arda 5 maçını kazanan , saat 14.00'te başlayan mücadelede Karabükspor’u yenerek 2010-11’in ardından ilk kez 6’da 6 yapmak ve devre arasına moralli girmek istiyor.

    Süper Lig'de oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında iddialı bir konuma gelen , ilk yarının son haftasında Kardemir Karabükspor'u yenerek devreye moralli girmek istiyor. Fırtına kazanırsa 2010-11'den sonra ilk kez 6'da 6 yapacak, Rıza Çalımbay da hocalık kariyerinde ilk kez 6 maçlık seri yakalayacak. Bordo-mavili takımda bu karşılaşma öncesi Kucka ile Uğur kart cezalısı, Batuhan sakatlığı ve Castillo grip olması nedeniyle forma giyemeyecek.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor:     Onur, Hubocan, Mustafa Akbaş, Mas, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Olcay, Abdülkadir Ömür, Burak.

    Kardemir Karabükspor: Çağlar, Osman, Barış, Gaman, Ibanez, Ceyhun, Poko, Skulason, İlhan, Serdar, Yatabare.

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:41
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