Abdülkadir Ömür herkesi korkuttu

Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Abdülkadir Ömür dün herkesi korkuttu. Mücadelenin 35. dakikasında topa koşarken dengesini kaybeden ve Ceyhun Gülselam'a çarpan 18 yaşındaki sağ kanat, yerde kaldı. Saha içinde yapılan ilk müdahale sorasında sedye ile saha kenarına alınan Abdülkadir için koşuşturmaca yaşanması yürekleri ağızlara getirse de geç yıldız karşılaşmaya devam etti.