 Karabükspor’u evinde yıkamıyor – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Karabükspor’u evinde yıkamıyor

    Karabükspor’u evinde yıkamıyor
    Karadeniz ekibi, Kardemir Karabükspor karşısında deplasmanda oynadığı son 10 maçta 2 galibiyet alabildi. 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 3 maçı da kaybetti. En son 2010-2011 sezonunun son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında son 6 sezonda 3 kez yenildi, 3 defa berabere kalarak kazanamadı.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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