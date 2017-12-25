Karabükspor’u evinde yıkamıyor

Karadeniz ekibi, Kardemir Karabükspor karşısında deplasmanda oynadığı son 10 maçta 2 galibiyet alabildi. 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 3 maçı da kaybetti. En son 2010-2011 sezonunun son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında son 6 sezonda 3 kez yenildi, 3 defa berabere kalarak kazanamadı.