 İkinci yarıda daha iyi olacağız – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    İkinci yarıda daha iyi olacağız

    İkinci yarıda daha iyi olacağız
    6 hafta sonra ilk 11'de yer alan ancak 62'de yerini N'Doye'a bırakan Olcay Şahan, seriyi devam ettiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi. 30 yaşındaki orta saha, "Çok iyi bir seri yakalamıştık ve devam ettirmek istiyorduk. Ama maalesef olmadı. İstediğimiz oyunu tam olarak oynayamadık. Sadece 1 puan aldık, onun için üzgünüz. 7 haftada iyi dönüş yaptık. Bunu ikinci yarı devam ettirirsek çok iyi bir sezon geçireceğiz" ifadesini kullandı.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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