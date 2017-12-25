 İlk kez yenildiler – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    İlk kez yenildiler

    İlk kez yenildiler
    Karadeniz Fırtınası'nın U-14 takımı bu sezon geride kalan 11 haftada mağlubiyet yüzü görmemişti. Bordo-mavililer bu hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 kaybetti. Genç oyuncular maç sonu üzüntü yaşadılar.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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