 Mas: Üzücü kayıp oldu – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Mas: Üzücü kayıp oldu

    Mas: Üzücü kayıp oldu
    Karadeniz ekibinin sol beki Emmanuel Mas, kaybettikleri puanlara üzüldüklerini belirtti. Arjantinli futbolcu "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Golü de tehlikeli bir dakikada yedik. Beraberliği yakaladıktan sonra daha etkili olabilirdik. Yine de pozisyonlar yakaladık ancak bir türlü 2. golü atamadık" dedi. Boca Juniors'ın gündeminde olan Emmanuel Mas transferle ilgili sorulara ise yanıt vermedi.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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