Hedef tarihe geçmek
Ligde art arda 5 maçını kazanan Trabzonspor bugün de Karabükspor’u yenerek 2010-11’in ardından ilk kez 6’da 6 yapmak ve devre arasına moralli girmek istiyor
BORDO-MAVİLİLER 10-4 ÖNDE
Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, bugün lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında oynanan 18 maçta bordo- mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 10-4 üstünlüğü bulunuyor, 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.
5 SEZONLUK HASRET BİTMELİ
Karadeniz ekibi, Kardemir Karabükspor karşısında deplasmanda oynadığı son 9 maçta 2 galibiyet aldı. 4 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçı da kaybetti. En son 2010- 2011 sezonunun son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup eden bordo- mavililer, rakibi karşısında son 5 sezonda 3 kez yenildi, 2 defa berabere kalarak kazanamadı.
İKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Geçen hafta gördükleri sarı kartlarla cezalı konumuna düşen Uğur Demirok ile Juraj Kucka, Kardemir Karabükspor maçında görev alamayacak. İki futbolcusundan yararlanamayacak teknik direktör Çalımbay'ın, savunmada Uğur Demirok'un yokluğunda sakatlıktan dönerek takımla çalışmalara katılan Jan Durica'ya, orta alanda ise Kucka'nın yerine Ogenyi Onazi'ye forma vermesi bekleniyor.
7 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Fırtına'da Karabükspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Mustafa, Pereira, Yusuf Yazıcı, Olcay, Onazi, Bero ve Burak, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ikinci yarının ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 06:35
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Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie ;( çok net fikrim ; Q7 Negredo ve Lensin hakkını yiyo tek başına. pas atımıyo Negredo çıkıyo oyunda kalıyo Lens giremiyo. sırf zarar...........
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'Emrelerin kapışması'nda kazanan 'Mor' taraf!
Toplam 1
Yorum
seda su deportivo ayni bjk gibi ot kafa anlat söle anlamio celta daa iyi yuh be lacurunya
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Theofanis Gekas geri dönüyor!..
Toplam 1
Yorum
seda benim futbolcumdu algisi super acikti,sanirim teknik hocaliktada olur,ayni italyan hoca reali calistiran onun gibi adini unttum
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