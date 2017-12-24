Hedef tarihe geçmek

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında iddialı bir konuma gelen Trabzonspor, ilk yarının son haftasında bugün Kardemir Karabükspor'u yenerek devreye moralli girmek istiyor. Fırtına kazanırsa 2010-11'den sonra ilk kez 6'da 6 yapacak, Rıza Çalımbay da hocalık kariyerinde ilk kez 6 maçlık seri yakalayacak. Bordo-mavili takımda bu karşılaşma öncesi Kucka ile Uğur kart cezalısı, Batuhan sakatlığı ve Castillo grip olması nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Karabükspor'un ligde sıkıntılı günler geçirdiğini ve maça çok farklı bir gözle bakacaklarını belirterek, "Biz tüm ciddiyetimizle kazanmak için mücadele edeceğiz. Oyuncularıma asla rakibin bulunduğu konuma bakmamaları noktasında uyarılarda bulundum. Bundan önceki maçlarda kazanmak adına nasıl bir mücadele ortaya koyuyorsak yine aynısını yapacağız" diye konuştu.ile Kardemir Karabükspor, bugün lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında oynanan 18 maçta bordo- mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 10-4 üstünlüğü bulunuyor, 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.ekibi, Kardemir Karabükspor karşısında deplasmanda oynadığı son 9 maçta 2 galibiyet aldı. 4 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçı da kaybetti. En son 2010- 2011 sezonunun son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup eden bordo- mavililer, rakibi karşısında son 5 sezonda 3 kez yenildi, 2 defa berabere kalarak kazanamadı.hafta gördükleri sarı kartlarla cezalı konumuna düşen Uğur Demirok ile Juraj Kucka, Kardemir Karabükspor maçında görev alamayacak. İki futbolcusundan yararlanamayacak teknik direktör Çalımbay'ın, savunmada Uğur Demirok'un yokluğunda sakatlıktan dönerek takımla çalışmalara katılan Jan Durica'ya, orta alanda ise Kucka'nın yerine Ogenyi Onazi'ye forma vermesi bekleniyor.'da Karabükspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Mustafa, Pereira, Yusuf Yazıcı, Olcay, Onazi, Bero ve Burak, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ikinci yarının ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.