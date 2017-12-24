 Olcay Şahan’ın ağabeyine 500 bin euro – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Olcay Şahan’ın ağabeyine 500 bin euro

    Olcay Şahan’ın ağabeyine 500 bin euro
    Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan 200 bin euro ödeyerek transfer ettiği Olcay Şahan için menajerliğini yapan ağabeyine de 500 bin euro menajerlik ücreti ödendiği ortaya çıktı. Olcay Şahan için ödenen bonservis bedelinden çok menajerlik ücreti ödenmesi dikkat çekti.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
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