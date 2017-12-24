Olcay Şahan’ın ağabeyine 500 bin euro

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan 200 bin euro ödeyerek transfer ettiği Olcay Şahan için menajerliğini yapan ağabeyine de 500 bin euro menajerlik ücreti ödendiği ortaya çıktı. Olcay Şahan için ödenen bonservis bedelinden çok menajerlik ücreti ödenmesi dikkat çekti.