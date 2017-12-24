Henrique için tazminat

FIRTINA, 2014-15 sezonunda Çin kulübü Shangai Shenhua'ya 4 milyon euro'ya sattığı Paulo Henrique için dayanışma tazminatı ödemeye mahkum edildi. Çin kulübünün Trabzonspor aleyhine FIFA'ya, "İki kulüp arasında akdedilen transfer sözleşmesine binaen yüzde 10 dayanışma tazminatının transfer ücretinden kesilmesi gerekir" diyerek şikayette bulunmuştu. Buna göre bordo-mavili kulüp FIFA tarafından verilen kararla 70 bin 820 euro tazminat ödemek zorunda bırakıldı. Ancak Trabzonspor kararı CAS'a taşıyarak itiraz etti.