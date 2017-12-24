 Teo’dan para gelecek – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Teo’dan para gelecek

    Teo’dan para gelecek
    Trabzonspor, 2010-11 sezonu içerisinde Arjantin ekibi Racing Club'a transfer olan Teofilo Gutierrez'den doğan alacağının ödenmemesi sonrasında CAS'a başvuru yapmıştı. Yapılan duruşmalar sonucunda da CAS, Trabzonspor'u haklı bularak, Arjantin kulübünün Trabzonspor'a 400 bin dolar ödemesi gerektiğine karar verdi. Ancak gerekli miktarın ödenmemesi üzerine Trabzonspor, Arjantin'de bir avukat ile anlaştı ve davanın Arjantin'de tanınması ve icranın sağlanması için çalışmalar başlatıldı.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:56
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