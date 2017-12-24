Yanal’ın gidişi davalık

Karadeniz ekibinin 9 hafta önce yollarını ayırdığı Ersun Yanal ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Kulüp tarafından dağıtılan bilgilendirme kitapçığında Ersun Yanal'ın TFF aracılığıyla bordo-mavili kulüpten alacaklarıyla birlikte toplam 1 milyon 650 bin euro talep ettiği açıklandı. Bu arada yönetim kurulu ise Ersun Yanal'ın sözleşmesinde tek taraflı fesih maddesinin yer aldığını bu miktarın kendisine ödenmeyeceğini belirtti. Bu arada sadece Ersun Yanal değil yardımcılarının da kulübe dava açtığı ifade edildi.