 Trabzonspor Karabük’e gidemedi – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor Karabük’e gidemedi

    Trabzonspor Karabük’e gidemedi

    Süper Lig’in 17’nci haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maç için Karabük’e gidecek olan Trabzonspor’un yolculuk programı değişti.

    Bugün saat 14.30'da özel uçak ile Kastamonu'ya gidip buradan da kara yoluyla Karabük'e geçmeyi planlayan Trabzonspor kafilesinin Kastamonu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle yolculuk programının değiştiği kaydedildi. Trabzon Havalimanı'nda bekleyen bordo-mavili kafilenin Ankara'ya gidip buradan da kara yoluyla Karabük'e geçmeyi planladığı öğrenildi.



    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:57
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