İşte Trabzonspor'un net borcu
Muharrem Usta, Trabzonspor yönetiminin idari ve mali yönden ibra edildiği Trabzonspor mali genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada "Kulübün 770 milyon TL net borcumuz var" dedi.
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İşte Trabzonspor'un net borcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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